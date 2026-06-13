William Karlsson ute från sjätte Stanley Cup-finalen - Vikings laget beredt att stega upp

Vegas Golden Knights centrum William Karlsson kommer inte att spela den avgörande sjätte matchen i Stanley Cup-finalen efter en skada i femte matchen. Tränaren John Tortorella har bekräftat hans frånvaro, och lagets landsmannaspelare Rasmus Andersson och Mitch Marner reagerar på nyheten.

Svenske centern William Karlsson kommer inte att delta i denAvgörande sjätte matchen i Stanley Cup -finalen för Vegas Golden Knights . Efter att ha lämnat isen med en skada, antagit vara en bruten arm , i femte matchen i Raleigh torsdags har tränaren John Tortorella redan gett förklaring att Karlsson förmodligen är klar för säsongen.

Under lördagens träning i Summerlin, väster om Las Vegas, förklarade Tortorella att Bill inte kommer att spela sjätte matchen. Han betonade att fokus bara ligger på nästa match, vilket Karlsson inte kommer att delta i. Karlsson har varit en av lagets väsentligaste spelare sedan han återvände från en halvårsskada under andra omgången av slutspelet. Han har varit avgörande i lagets framgång och hans frånvaro i säsongens viktigaste match är ett bedömande slag för Golden Knights.

Landsmannen Rasmus Andersson, som också är en del av laget, uttryckte det som ett "jättetungt avbräck" men påpekade att resten av laget är beredda att stega upp. Han betonade att Karlsson ändå är närvarande med laget och ger sitt stöd, vilket känns tryggt. Stjärnspelaren Mitch Marner, som har haft ett starkt samarbete med Karlsson i kedjan, erkänner att det kommer att vara svårt att fylla tomrummet efter honom.

Marner påpekar att Karlssons bidrag varit "extremt bra" sedan hans återkomst, och att laget måste hitta kollektiva lösningar för att kompensera, särskilt defensivt. Den sjätte och avgörande matchen i Stanley Cup-finalen spelas natten till måndag, med start två timmar före Sveriges VM-premiär i Monterrey. Golden Knights står inför en utmaning utan sina bästaForward, men laget visar förtroende för sina övriga spelares förmåga att klara uppdraget.

Trots den emotionala påfrestningen med att förlora en av sina ledande figurer, är fokutet fortfarande på att bringa hem titeln





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