William Vranjes klar för HK Malmö – ersätter Isak Persson

HK Malmö har värvat William Vranjes som ersättare till Isak Persson. Värvningen sker samtidigt som klubben förbereder sig för semifinalmatch mot Sävehof och bygger truppen inför nästa säsong.

Handboll sklubben HK Malmö förstärker sin trupp inför nästa säsong genom att värva kantspelaren William Vranjes . Ankomsten av Vranjes är ett svar på att klubben kommer att tappa Isak Persson , som flyttar till den danska storklubben GOG .

Denna värvning sker samtidigt som HK Malmö kämpar i slutspelet, där de står inför en avgörande andra semifinalmatch mot Sävehof på onsdagen. Klubbledningen betonar att Vranjes inte bara är en ersättare, utan en investering i framtiden, och ser en stor utvecklingspotential i den unga spelaren. William Vranjes har en gedigen handbollsbakgrund med flera säsonger i H43, men har nyligen spelat i Lågan i division 1.

Beslutet att ansluta sig till HK Malmö beskriver han själv som ett naturligt och rätt steg i hans karriär. Han framhåller klubbens ambitioner och den utvecklingsmöjlighet som erbjuds som avgörande faktorer. Vranjes uttrycker en stark vilja att arbeta hårt, ta vara på chansen och bidra till lagets framgångar. Han ser fram emot att bli en del av en klubb som satsar på utveckling och som har tydliga mål.

HK Malmö har under de senaste åren etablerat sig som en av Sveriges ledande handbollsklubbar, och Vranjes ser fram emot att spela inför en engagerad publik och i en stimulerande miljö. Han är medveten om att konkurrensen om platserna i truppen kommer att vara hård, men är övertygad om att han kan bidra med sina kvaliteter och sin inställning. Zoran Roganovic, tränare i HK Malmö, lyfter fram Vranjes drivkraft och vilja att utvecklas som viktiga egenskaper.

Han betonar att klubben inte bara letar efter spelare som är bra idag, utan även efter spelare som har potential att växa och bli ännu bättre i deras miljö. Roganovic ser en spännande resa framför sig med Vranjes och tror att han kan bli en viktig pusselbit i lagets framtida framgångar. Värvningen av Vranjes är en del av en större satsning från HK Malmö att bygga en stark och konkurrenskraftig trupp inför nästa säsong.

Klubben har identifierat ett antal luckor som behöver fyllas efter att flera nyckelspelare lämnat, och Vranjes är den första i raden av nya spelare som ska bidra till att stärka laget. Klubben fortsätter att leta efter ytterligare förstärkningar för att säkerställa att de kan fortsätta att utmana i toppen av svensk handboll. Den kommande matchen mot Sävehof är av stor vikt, men parallellt med det pågår arbetet med att forma truppen för framtiden.

Vranjes ankomst signalerar en tydlig ambition från HK Malmö att fortsätta vara en av de ledande klubbarna i svensk handboll





