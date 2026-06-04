Willie Kirk: Brist på mål och nyckelspelare gör säsongsstarten frustrerande för Djurgården

Djurgårdens damlag kämpar med lågt målantal och saknar två viktiga anfallare efter Mimmi Wahlströms graviditet och Olivia Ulenius skada. Tränaren Willie Kirk analyserar problemen och pekar på lösningar inför kommande pauser.

Djurgårdens damlag har haft en tung start på säsongen och befinner sig nu på tionde plats efter åtta omgångar med bara åtta poäng. Tränaren Willie Kirk beskriver känslan som frustrerande och pekar på att laget har levererat acceptabla prestationer men missat många av de chanser som skapats.

Trots att spelarna har visat en viss stabilitet har avsaknaden av två nyckelspelare allvarligt påverkat resultatet. Förra året meddelade anfallsstjärnan Mimmi Wahlström i början av säsongen att hon var gravid och därmed skulle missa resten av kampanjen, och kort därefter drabbades laget av en långtidsskada på den lovande forwarden Olivia Ulenius. Utan båda spelarna har Djurgården förlorat både mål och erfarenhet i straffsituationen, samt den ledarskapsroll som båda hade innehaft på planen.

Kirk förklarar att målproduktionen är den största svagheten: fem mål på åtta matcher är lägst i hela Damallsvenskan, och statistiken visar att laget har underpresterat kraftigt jämfört med det förväntade antalet mål (xG). Anledningen kan delvis vara bristen på en renodlad anfallare efter Wahlströms frånvaro. Den japanska spelaren Maho Hirosawa har kommit in som ersättare, men har ännu inte levererat några mål på sex spelade matcher.

Tränaren har testat olika alternativ - Maria Ólafsdóttir Gros, Urara Watanabe och Hirosawa - i jakten på en ny målskytt. Trots att laget skapat många chanser, särskilt när Urara har spelat som en falsk nia, har avslutningsskärpan saknats. Det positiva är att Ulenius återvänt och gjort ett inhopp i den senaste kryssmatchen mot nykomlingen Eskilstuna United. Dessutom väntar ett landslagsuppehåll och ett efterföljande sommaruppehåll, vilket ger laget tid att återhämta sig och arbeta med de identifierade problemen.

Kirk betonar vikten av att spelarna måste känna press varje dag, inte bara under helgmatcherna, så att de kan hantera avgörande situationer bättre. Han tror på att bygga en kultur där varje träningspass innebär krav på prestation och där spelarna vänjer sig vid att arbeta under konstant press. Tränaren vill också förmedla att han själv inte låter sig påverkas av stress; snarare är han fokuserad på att skapa en lugn och stabil miljö för spelarna.

Efter en stark föregående säsong där Djurgården nådde fjärdeplats, hoppas tränarstabben nu kunna vända den negativa trenden. Målet är att återgå till topp‑trean som sattes som ambition i förväg. Kirk pekar på att lagets unga trupp, den näst yngsta i ligan, har mycket att lära och att framgångar inte alltid kommer i en rak linje.

Genom att hålla fast vid de dagliga rutinerna, förbättra avslutsförmågan och återvinna den ledarskapsenergi som saknas efter Wahlström och Ulenius bortgång, tror han att resultaten så småningom kommer att följa med





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Djurgårdens Damlag Willie Kirk Mimmi Wahlström Olivia Ulenius Målproduktion

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