Efter femton år av övertygande har Wim Wenders valt att helt ta bort sin film Falsk rörelse från streamingtjänster på grund av en scens sexualisering av då 13-åriga Nastassja Kinski. Händelsen väcker debatt om regissörers makt och ansvar gentemot unga skådespelare.

Skådespelerskan Nastassja Kinski har under en tid av femton år försökt övertyga regissören Wim Wenders om att ta bort en specifik scen från filmen Falsk rörelse från 1975.

Scenen from 1975, som visar henne som trettonåring med bara bröst, har varit en konstant källa till obehag för Kinski, som känner sig sexualiserad på ett olämpligt sätt. Efter långvariga éviter och efter att ha fått kritik har Wenders nu valt att helt dra tillbaka filmen från världens streamingplattformar. Denna handling väcker frågor om maktmissbruk inom filmindustrin, särskilt när det gäller tonårsaktörer, och om regissörers ansvar att skydda sina skådespelare.

Wenders, en av Tysklands mest anerkända regissörer med många utmärkelser, har tidigare vägrat att modifiera filmen och hänvisat till att man inte bör ändra på konst för att tilltala nutida känslor. Han menade att det var filmen syfte att fånga tidens anda. Men kritiker frågar om det verkligen var tidens anda eller snarare en handleende regissör som tillåtit en sexualiserad bild av ett barn.

Jodie Foster och Brooke Shields är andra exempel på skådespelare som uttryckt obehag av hur deras unga kroppar behandlades i filmer från samma era. Scenen i Falsk rörelse skildrar ett sexualbrott som presenteras som normalt; Kinski ligger i sängen i bara trosor medan en äldre man tar av sig kläder, slår henne och tar tag i hennes ansikte. Wenders ovilja att agera har återuppväckt diskussionen om mänliga genier och deras maktposition.

Exempel som Maria Schneider i Sista tangon i Paris visar hur regissörer använt kränkande metoder för att uppnå äkta reaktioner. Julius Feldmeier, filmskapare och skådespelare, skriver i en debattartikel att det är regissörens ansvar att rätta till fel. Att modifyera filmer är inte ovanligt; Ridley Scott, Stanley Kubrick och Disney har alla gjort ändringar av olika anledningar, ofta för att bättre pass televisión eller marknaden.

Wenders val att hänvisa till Steven Spielbergs ändringar i E.T. är svagt, eftersom sådana smärre justeringar inte påverkar filmen som helhet. Ett borttagande av den kontroversiella scenen skulle inte ha förändrat Falsk Rörelses kärna. Wenders beslut att helt ta bort filmen från streaming är en radikal åtgärd som gör hela verket otillgängligt snarare än att lägga till en modifierad version.

Detta har lett till debatt om han egentligen löste problemet eller bara undvek det, samt om det är rätt att offra en hel film för en enskild scen. Frågor om konsumenters tillgång till konstnärligt verk kontra skådespelares värdighet ställs. Kinskis kamp har varit lång och utmattande, och Wenders slutliga dragning kan ses som en eftertruten erkännande av fel, men också som en handling som bärvidrar från ansvarstagande.

Debatten fortsätter om hur filmhistoria han skall hanteras när tidens värderingar förändras och tidigare accepterade scener nu anses olämpliga





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