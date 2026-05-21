Woman helping in terror attacks, soldier killed in retaliation

WSJ writes about a man who drove a bulldozer to allow other people to enter Israel during terror attacks and was killed by an airstrike, and the retaliation against organizations engaged in the attacks on October 7 leading to the death of a more high-profile target.

Foto: Abir Sultan / AP WSJ skriver bland annat om en av männen som körde en bulldozer genom ett gränsstängsel, vilket hjälpte andra personer välla in i Israel.och dödat honom i ett luftanfall.

\ \ -- IDF kommer att fortsätta jaga våra fiender, slå till mot dem och ställa alla som deltog i massakern den 7 oktober till svars, sa Israels militärchef Eyal Zamir i helgen efter att ett betydligt mer högprofilerat mål dödats. Då hade manfällt 13 bomber från stridsflyg på en lägenhet i Gaza där Hamastoppen Ezzedin al-Haddad, en av de få ledande bakom planeringen av attackerna fortfarande i livet, befann sig.

\ \ Enligt Hamas dödades Haddad, hans fru, dotter och ett antal civila i bombattacken mot lägenheten och en bil som försökte fly platsen. De som filmade sina dåd under attackerna, som dödade 1 130 personer i Israel, eller ringde hem för att berätta vad de gjort fångades i Israels övervakning.

\ \ Agenter från den militära underrättelsetjänsten och den inre säkerhetstjänsten Shin Bet kör bilder genom program för ansiktsigenkänning för att identifiera namn och går igenom avlyssnade telefonsamtal, enligt källor till WSJ. De analyserar platsdata från mobilmaster och förhör gripna från Gaza för att kartlägga vem som gjorde vad. \ \ Kravet: Två bevis\ \ Tidningen uppger att personer hamnar på dödslistan om man hittar minst två bevis för att de deltog i brott under attackerna den 7 oktober.

Yacov Argamani, vars dotter fölls fången 245 dagar i Gaza, får veta av WSJ att Israel hittat och dödat två av männen som i en video ses delta i kidnappningen av henne under attackerna. \ \ \





