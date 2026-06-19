Wyndham Clark leder US Open med suveränitet - Ludvig Åberg backar efter andra rundan

I den andra rundan av US Open visade Ludvig Åberg både styrkor och svagheter. Efter en stark start på −1 efter första dagen, backade han till +1 efter fredagens spel pga. problem med puttarna och par på de flesta hål. Samtidigt dominerade Wyndham Clark med −7 och många toppspelare, inklusive fjolårets vinnare J.J. Spaun och Bryson DeChambeau, missade cutten.

Wyndham Clark leder US Open med suveräna −7 efter två av fyra dagars spel. Ludvig Åberg låg på −1 efter torsdagens inledande runda och landade på +1 efter fredagens spel.

Åberg hade svårt att få i birdieputtarna, men räddade också par med fin puttning flera gånger. Åberg klarade par på alla hål fram till det 13:e, då det blev en bogey. På 16:e hålet kom nästa bogey när Åberg ändå räddade upp ett svårt läge efter att ha hamnat i en fairwaybunker. Åberg halkar ner från den delade niondeplatsen som han hade efter första rundan och ligger delad 24:a innan alla spelare är klara med andra rundan.

Fjolårsvinnaren ute Flera stora namn hade problem med att klara cutten på fredagen. Fjolårsvinnaren J. J. Spaun får inte spela vidare och det får inte heller storstjärnan Bryson DeChambeau. Alex Norén spelar fortfarande och är också på väg att missa cutten





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US Open Golf Ludvig Åberg Wyndham Clark Cutten Bryson Dechambeau J.J. Spaun Alex Norén

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