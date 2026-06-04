Xensam erbjuder europeiskt Software Asset Management för bättre översikt och kostnadskontroll

Xensam, en europeisk plattform för Software Asset Management, hjälper företag att få full överblick över sina IT-miljöer, minska överlicensiering och säkerställa GDPR-kompatibilitet. Med AI-drivet analys ger företagen bättre data för beslutsfattande och potentiella besparingar på flera miljoner kronor.

Digitaliseringen har gjort företagens IT-miljöer allt mer komplexa. I stora organisationer används tusentals program och molntjänster parallellt, utan full överblick över kostnader, användning eller risker.

- Många företag fattar fortfarande beslut på väldigt bristfällig data. Vi ser ofta stora mängder överlicensiering där företag betalar för program som knappt används alls, säger Oskar Fösker. Xensam är en plattform för Software Asset Management och verkar på en marknad som länge dominerats av amerikanska aktörer. Plattformen kartlägger automatiskt all programvara i organisationens IT-miljö, oavsett om det handlar om lokalt installerade program eller molntjänster, och ger en realtidsbild av vad som används, vad det kostar och var riskerna finns.

- Vi kan visa att ett företag med tiotusentals datorer har besparingspotential på många miljoner kronor bara genom att optimera sina licenser och ta bort sådant som inte används, säger han. Xensam lyfter fram sin europeiska profil som en viktig konkurrensfördel i mötet med kunderna. - GDPR och frågan om var data lagras har blivit mycket viktigare i kunddialogerna. Många europeiska bolag är i dag tveksamma till att känslig information ska hanteras av amerikanska leverantörer, säger han.

AI är en central del av plattformen och hjälper kunderna att snabbare identifiera onödiga kostnader och risker. - Alla pratar om AI, men för oss handlar det om att ge företag bättre data och bättre beslutsunderlag. Det är där den verkliga affärsnyttan finns, avslutar Oskar Fösker. Artikeln är producerad av Brand Studio i samarbete med Xensam och ej en artikel av Dagens industri





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Software Asset Management IT-Optimering GDPR AI Kostnadskontroll Europeisk Teknik Licenshantering Xensam

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