Xiaomi 17 Ultra möter Oppo Find X9 Ultra - vilken är Sveriges bästa kameramobil?

En grundlig jämförelse av Xiaomi 17 Ultra och Oppo Find X9 Ultra fokuserar på kamerahårdvara, färgprofiler och prestanda i svagt ljus för att avgöra vilken som levererar den bästa fotokvaliteten.

De två flaggskeppen med de starkaste kamerafunktionerna vi har testat ställs nu mot varandra i en ren bildjämförelse. På den ena sidan har Xiaomi sin Ultra‑serie, en modell som kombinerar en exceptionell sensor av sorten "entum" med ett samarbete med det klassiska märket Leica .

På andra sidan hittar vi Oppo Find X9 Ultra, en relativ nykomling på den svenska marknaden men med en stark bakgrund tack vare OnePlus‑dotterbolaget och ett exklusivt samarbete med Hasselblad. Det här testet fokuserar uteslutande på kamerans hårdvara, mjukvara och bildresultat - ingen annan funktion eller prestanda beaktas. Båda telefonerna är utrustade med banbrytande processorer och avancerade AI‑algoritmer, men vår analys vänder blicken mot de faktiska fotona, färgprofilerna och hur enheterna hanterar ljus i olika förhållanden.

Huvudkameran på Xiaomi 17 Ultra är en 50 megapixel‑sensor med en upplösning på 12,58 megapixel när bilden konverteras för normal användning. Detta innebär att varje bild blir extremt skarp i bra ljus, vilket tydligt märks när man zoomar in på detaljer. Xiaomi erbjuder två färgprofiler - Leica Vibrant och Leica Authentic - som låter användaren växla med ett enkelt tryck. Vibrant‑läget framhäver färger och detaljer utan att överdriva, medan Authentic ger en mer dämpad och återhållsam återgivning.

Oppo Find X9 Ultra har en ännu större 200 megapixel‑sensor på huvudkameran, men levererar som standard 26 megapixel‑bilder genom att kombinera flera exponeringar. Användaren kan också begära 50 eller 200 megapixel‑bilder, men filstorleken ökar kraftigt och den praktiska vinsten blir marginell. På färgytan har Oppo slagit sig ihop med Hasselblad och levererar bilder som ofta känns mörkare och mer dämpade, ibland nästan underexponerade.

Trots att skärpan i detaljstudier är överlägsen Oppo, föredrar de flesta betraktare Xiaomi:s mer levande och färgrika återgivning oavsett om de använder Leica Vibrant eller Leica Authentic. När det gäller fotografering i svagt ljus visar Xiaomi 17 Ultra sin styrka genom den stora sensorn som tar in mycket ljus innan mörkerläget aktiveras.

Kameran levererar konsekvent bra mörkerbilder både med huvudobjektivet och med den 3,2‑gångars telelinsen, och även om AI‑uppskärpning ibland syns i extremt zoomade bilder är resultatet i de flesta scenarier imponerande. Oppo Find X9 Ultra håller dock också med goda mörkerbilder, tack vare den stora sensorn på både huvud- och telekamerorna. Den klarar upp till 10‑gångars zoom i skymningsljus och behåller en 26‑megapixel‑nivå med förbättrad skärpa när ljusförhållandena blir riktigt dåliga.

Således är båda telefonerna starka på mörkerfotografering, men Xiaomi har en något mer naturlig färgbalans medan Oppo prioriterar detaljrikedom och en mörkare estetik. Sammanfattningsvis visar jämförelsen att Xiaomi 17 Ultra är den bättre allround‑kameran för de som söker levande färger och konsekvent kvalitet i alla ljusförhållanden, medan Oppo Find X9 Ultra är ett utmärkt val för professionella användare som värdesätter maximal detaljrikedom och är villiga att göra efterjusteringar för att få fram färgerna





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Mobilkamera Xiaomi 17 Ultra Oppo Find X9 Ultra Leica Hasselblad

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