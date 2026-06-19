Yasin Ayaris mamma vet att han växer i stora matcher

Yasin Ayari gjorde två mål i Sveriges VM-premiär mot Tunisien, en prestation som förändrade allt för hans familj. Hans mamma Amina Abbas berättar om hans tidiga kärlek till fotboll, familjens flytt till AIK och hans utveckling från knatt till Premier League. Trots att han var liten växte han fram i stora matcher.

Yasin Ayari s väg till toppfotbollen har varit både självklar och oviss. Hans mamma Amina Abbas, med rötter i Marocko, och hans pappa Azzouz från Tunisien har varit centrala i hans utveckling.

Under VM-premiären mot Tunisien gjorde Yasin två mål, en prestation som omvälvde hela familjen. Mamma Amina beskriver honom som en barn som alltid älskade fotboll, som sov med en boll och bytte tröjor som en spelare. hans första knatteträning var i Vasalunds IF tillsammans med Benjamin Tahirović, han hamnade senare i Råsunda IS där han uppmärksammades av AIK.

Ungdomstränaren Tobias Ackerman minns hans tidiga spelsinne och graciösa rörelser, och jämför med en scoutråd från Alex Ferguson: Ser han ut som en spelare?. Familjen gjorde också ett avgörande beslut att flytta hela familjen in i AIK:s verksamhet, Amina fick jobb i evenemangsavdelningen. Detta stöd var avgörande för både Yasin och hans lillebror Taha, som också blev allsvensk spelare i AIK.

Trots att Yasin var liten till växten och en tid osäkert om han skulle klara akademien, höll pappa Azzouz och familjen fast. Han fick sin chans på seniornivå 2022 och värvades till Brighton & Hove Albion i Premier League. Mamma Amina säger att Yasin växer i stora matcher, vilket blev tydligt under VM-premiären, och att familjens engagemang och trötta år har varit värt det. Pappa Azzouz, som har gått viral, var också en mentor som gav mental styrka





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