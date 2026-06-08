Yoshi and the Mysterious Book: Ett äventyrligt och utforskande Yoshi-spel

En recensent utförlig beskriver 'Yoshi and the Mysterious Book' som ett mer äventyrligt och utforskande spel i Yoshi-serien. Spelets mekanik kretsar kring att studera fiender för att förändra miljön, inspirerad av 'Zelda: Breath of the Wild'. Varje bana i de sex världarna har en egen livaktig estetik och läger ut hemligheter genom varelser och chili-explosiva moln. Spelet kombinear en visuellt tilltalande sagoboksestetik med en lugn takt, vilket gör det utmärkt för yngre spelare och familjer, men kanske inte för den som söker en storsåldare. Det kräver tålamod och detektivarbete, och belönar med ett känsla av upptäckande när man löser hemligheter själv. Utvecklaren Good-Feel skapar en trojansk husdjursskulptur med en kodknäckar-anda som fungerar som i sudoku eller korsord. Recensenten påpekar att spelet kan upprepas i utforskning av tidigare banor för nya lösningar, och att variationen trots enformiga drag är smällkaramell av skoj. Visuellt inspirerat av äldre animation som 'Spider-Verse' och med en puttrande soundtrack, förlorar man lätt sig i timmar av spelande. Trots förväntningar på en högteknologisk release för Nintendos dyra maskin, är detta en lågmäld favorit som liknar en Super Nintendo-era omforma till något nytt. Om du gillar att leta hemligheter, är detta ett must-try.

Bränn en buske och finn hemligheter i gamla Zelda. I ' Yoshi and the Mysterious Book' handlar hemligheterna framförallt om att använda miljön emot den. Det framgår tidigt att det är ett mer äventyrligt Yoshi -spel än vanligt.

Har du funnit att 'Zelda: Breath of the Wild' erbjöd dig något alldeles särskilt i utforskning? Då finns chansen att du kommer känna dig hemma även med Yoshi i detta upptåg. Visst rör man sig fortfarande från vänster till höger och spelets struktur löper över sex världar med ett gäng olika inrutade banor i varje värld eller 'kapitel' som bokens historia talar om. Men inom varje värld saknas en traditionellt utmarkerad början och ett slut.

Istället är det upp till dig som spelare att studera en särskild varelse på varje bana. Och när du förstått vad varelsen har för möjligheter, hinder eller utvecklingar så kan du sedan röra dig runt banan med din nya förståelse i handen. Varje gång du låser upp ett beteende eller en hemlig händelse, skissas det upp en bild och en kommentar från Boken själv.

När du väl hittat det som själva karaktären Boken bedömer vara kulmen av utforskning så låses en portal upp. Då kan du välja att kliva ur banan, och se hur varelserna du studerat förändrar något hinder på världskartan. Världskartan i det här fallet är förstås själva bilderbokens sidor. Och så fortsätter spelet.

Varje bana har distinkta effekter och miljöer som upplevs levande och prunkande. Vid olika tillfällen kan Yoshi se till en av varelserna får en chilifrukt att äta, och i ett tidigt skede kan då chilifärgade explosiva moln vara resultatet. Dessa moln kan sen sprida sig över lövverket i banan och uppenbara hemligheter som annars vore omöjlig att nå. Det finns en noga utformad stil i 'Yoshi and the Mysterious Book'.

På ytan kan det se ut som ännu ett av De Där Stiliga Men Långsamma Yoshi-spelen. Och visst är det både riktigt visuellt tilltalande och har ett tempo du väljer själv, i maklig takt. Men om du förväntade dig en kioskvältare och existensberättigande för Nintendos allt dyrare spelmaskin blir man nog en smula besviken. Men visst är det också alldeles utmärkt för de mindre spelarna hemma i sommarstugan, både bärbart och på tvn.

Spelet har en riktig lyster och upptäckaranda, och är kul att spela tillsammans, genom att leta hemligheter. Sällsynt lustfyllt blir det! Att ta formen av ett äldre spel från Super Nintendo-eran och ändå transformera det till något nytt. Det funkar, det bubblar och det ryms så mycket mer påhittighet under ytan än man först kan förstå.

Det syns särskilt när spelet uppmanar dig att återvända till tidigare utforskade banor för att leta alldeles nya lösningar. Du får ta på dig en liten detektiv-hatt helt enkelt. Spelet kräver sitt tålamod, helt klart. Flertalet gånger kunde vi fastna i att leta efter de allra sista lösningarna i en varelses beteendemönster.

Ibland skedde utforskningen i liknande hjulspår som föregående banors manér. Det fanns enformiga drag, när vi liksom förstod progressionen och tempot i banans upptäckande väl tidigt. När det kommer till svårighetsgrad har Yoshi-spelen förstås sällan varit kända för att vara åt det utmanande hållet. Och nog finns det ofta möjligheten att betala för att få lösningen serverad, eller iallafall att få en lådtråd.

Men en så stor del av tjusningen med spelet är just när du själv råkar knäcka en svår nöt, eller har extra kul och snubblar över lösningen av bara farten. Gång på gång fann vi jag mig ändå lätta och överraskad av variationen på banorna. Visst fanns där likheter, men inom ramarna för ett traditionellt 2D-spel från utvecklarna på Good-Feel (ansvariga för senaste årens Yoshi-spel) fanns här en smällkaramell av skoj.

Och visuellt var det en tjusning med estetiken från en sagobok. Antalet bilder (frames) per sekund verkar också leka med stilen av äldre tecknad animation, lite som i blockbuster-filmen 'Spider-Man: Into the Spider-Verse'. Den puttrande musiken gör sitt till, och det var lätt att förlora sig i halvtimmes-spelstunder här och var. Så vad är så spelets identitet?

Det är en trojansk Yoshi-skulptur, levererad i en förpackning som familjer känner igen. Det är inte en popcorn-storsäljare, det är en lågmäld favorit som dina kamrater tipsar om, gullighet till trots. När du skrapar lite på ytan och knackar på rätt sätt händer dock något. Det finns en kodknäckar-anda som tittar fram.

Har du vanan att sitta och klura med sudoku och korsord i sommar? Ge Yoshis kluriga äventyr en chans





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Yoshi Nintendo 2D-Spel Utforskning Hemligheter Zelda-Inspiration

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