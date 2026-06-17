Your Fault: London - Uppföljaren till den romantiska ungdomsfilmen nu på Prime Video

Den engelska versionen av den spanska succéfilmen Culpa mía får en uppföljare. Your Fault: London följer Noah och hans partner när deras relation stöter på hinder. Filmen är en del av en tredjedel trilogi och streamingas nu på Prime Video.

Den romantiska ungdomsfilmen släpptes på alla hjärtans dag och tog snart förstaplatsen i Prime Video s topplista. Filmen är en engelsk språkversion av den spanska filmen Culpa mía från 2023, som sedan följdes upp av Culpa tuya och Culpa nostra.

Serien av ungdomsböcker av Mercedes Ron utgör källan till filmen. Nu, drygt ett år efter första filmen, är det dags för uppföljaren. Your Fault: London återför oss till huvudkaraktärerna från föregångaren, Noah och ?. Den romantiska relationen som blomstrade i den förra filmen stöter på nya utmaningar när paret dras åt olika håll på grund av studier och arbete.

Relationsdrama och intriger är i fokus. Samma regissörduo som förra gången står bakom kameran. Trots att det inte är filmiska mästerverk som diskuteras, erbjuder filmen underhållande ungdomsromantik som många uppskattar. Den första filmen fick ett publikbetyg på 89 procent på Rotten Tomatoes.

I ett intervju säger regissörerna: När vi först startade rådde det blandade åsikter. Folk älskade ju originalen så mycket och var skeptiska till en engelsktalande variant. Man ville bevisa att vi kunde göra ett bra jobb. När filmen väl släpptes och vi upptäckte att fansen älskade den var det fantastiskt.

Vi kände att vi lyckats. Ytterligare en film har redan spelats in i samma anda. Our Fault: London, baserad på samma källa som Culpa nostra, kommer att avsluta trilogin. Your Fault: London är nu tillgänglig för streaming på Prime Video.

Om du är på jakt efter något för en yngre publik kan detta vara ett alternativ





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