Youtubers dominerar biotoppen - med filmer för småslantar

En ny trend inom filmindustrin visar att youtubers tar över biotoppen i USA med lågbudgetfilmer som drar in miljarder. Filmer som Iron Lung, Backrooms och Obsession har blivit enorma succéer trots minimala produktionskostnader.

Under 2023 och 2024 har en revolution skett inom filmindustrin i USA. Flera av de mest populära biofilmerna har inte skapats av traditionella Hollywoodstudios utan av youtubers som arbetat med minimala budgetar.

Den första stora överraskningen kom i januari 2024 när filmen Iron Lung, skapad av den populära youtube-recensenten Markiplier, släpptes och drog in närmare fem miljarder kronor i biljettintäkter. Detta var bara början. I juni samma år hade innehållsskapare som gjort sitt genombrott på Youtube producerat tre av de fem mest sedda filmerna på den amerikanska biotoppen. Backwoods låg trea, Obsession fyra och The Amazing Digital Circus femma.

Dessa filmer hade en sak gemensamt: de kostade en bråkdel av vad en typisk Hollywoodproduktion kostar. Hollywoods direktörer har reagerat med panik. Deras filmer kostar ofta mellan en och två miljarder kronor att producera, medan youtubers har lärt sig att skapa engagerande innehåll för nästan ingenting. Det bästa exemplet är skräckfilmen Obsession, regisserad av Curry Barker.

Budgeten låg på drygt 7 miljoner kronor, men filmen har hittills dragit in 2,4 miljarder kronor. Det gör den till en av de mest lönsamma filmerna i historien. Kane Parsons Backwoods är inte långt efter. Den kostade knappt 100 miljoner kronor att göra, men har dragit in nästan 2,3 miljarder kronor, vilket är 23 gånger budgeten.

Båda dessa filmer knuffade för övrigt ner storfilmen Star Wars: The Mandalorian and Grogu, som hade en budget på 1,5 miljarder kronor, till en sjätteplats på biotoppen. Att populära youtubers även gör populära biofilmer är ingen slump. De har en unik fördel jämfört med traditionella filmskapare: de kan testa sitt material i realtid. Genom att publicera videor på Youtube får de omedelbar återkoppling via kommentarsfält, likes och delningar.

Inom några timmar vet de vad som fungerar och vad som inte fungerar. Detta gör att de kan finslipa sina berättelser och sina tekniska lösningar utan att spendera enorma summor pengar. De lyssnar helt enkelt på sin publik, säger filmkritikern Chris Gore, som driver Youtube-kanalen Filmthreat. Denna metod har visat sig vara extremt effektiv och har skapat en ny typ av filmstjärnor som inte är beroende av Hollywoods traditionella system.

Fenomenet har också spridit sig till andra genrer. The Amazing Digital Circus är en animerad serie som ursprungligen lanserades på Youtube och blev en viral succé. När den sedan gjordes om till en biofilm behölls den låga budgeten och den direkta kontakten med fansen. Resultatet blev en film som lockade en helt ny publik till biograferna.

Hollywoods stora studios har nu börjat oroa sig för att de tappar greppet om marknaden. De försöker nu anpassa sig genom att samarbeta med youtubers, men det är fortfarande oklart om de kan matcha den autenticitet och kostnadseffektivitet som dessa innehållsskapare har. Det som står klart är att filmindustrin har förändrats för alltid.

Youtubers har visat att det inte krävs en enorm budget för att göra en succéfilm - det räcker med en bra idé, en passionerad skapare och en lojal publik. Denna utveckling har även väckt frågor om hur framtiden för biografer och filmproduktion kommer att se ut. Kanske kommer vi att se fler filmar som är skapade av enskilda personer eller små team, snarare än av stora studios.

Detta skulle kunna leda till en mer diversifierad och innovativ filmkultur, där nya röster får chansen att höras. Samtidigt finns risken att kvaliteten varierar, men hittills har resultaten varit imponerande. Filmer som Obsession och Backwoods visar att det går att göra mycket med lite, och att publiken uppskattar det. För svenska biografer och filmindustri kan detta vara en inspiration, även om den svenska marknaden har sina egna utmaningar.

Kanske kan svenska youtubers och filmskapare ta efter och skapa sina egna lågbudgetframgångar? Tiden får utvisa. En annan viktig aspekt är hur innehållsskaparnas ekonomi fungerar. Genom att använda plattformar som Youtube kan de bygga upp en trogen följarskara som direkt bidrar till finansiering genom donationer, merchandise och biljettförsäljning.

Detta gör dem mindre beroende av traditionella finansiärer och ger dem frihet att experimentera. Samtidigt har algoritmerna en stor roll: en video som blir viral kan snabbt generera miljontals visningar och därmed en enorm marknadsföringseffekt för en kommande film. Det är en självförstärkande cykel som Hollywood har svårt att kopiera.

Framtiden kommer sannolikt att innebära fler samarbeten mellan etablerade studios och youtubers, men grunden är lagd för en ny era inom filmindustrin där kreativitet och publikengagemang väger tyngre än stora budgetar





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