Zala Management erbjuder fractional CIO- och CISO-tjänster för små och medelstora företag. Detta innebär att företagen får tillgång till en CIO eller CISO på deltid, men med fullt mandat. Det gör att företagen kan få strategisk IT-styrning och informationssäkerhet på ledningsnivå.

Små och medelstora företag möter samma cyberhot som stora organisationer, men utan samma budget, säkerhetsteam eller specialistkompetens. Det betyder att många företag vet att riskerna finns, men de saknar både struktur och ansvar på ledningsnivå.

Konsekvensen kan bli allt från driftstopp och dataläckor till skadat förtroende hos kunder och partners. Det är här Zala Management kommer in med sitt koncept fractional leadership, där företag får tillgång till en CIO eller CISO på deltid, men med fullt mandat. Det innebär att även mindre bolag kan få strategisk IT-styrning och informationssäkerhet på ledningsnivå. Det gör att någon faktiskt äger frågan och driver arbetet framåt.

En vanlig brist i många organisationer är att IT- och säkerhetsfrågor behandlas isolerat från affären. Det är viktigt att börja i verksamheten och inte i teknik. Informationssäkerhet är inget projekt som blir klart över en natt - det handlar om att steg för steg höja mognaden. Genom att anpassa uppdragets omfattning efter företagets behov kan arbetet växa i takt med organisationen.

När ledningen får en tydlig struktur blir säkerhet en del av affärsutvecklingen, inte bara ett tekniskt problem - och det är också där den verkliga nyttan uppstår. När någon tar helhetsansvaret blir säkerhetsarbetet både billigare, smartare och betydligt mer effektivt. Zala Management är ett svenskt konsultbolag som erbjuder fractional CIO- och CISO-tjänster. Bolaget hjälper organisationer att stärka IT-styrning och informationssäkerhet genom strategiskt ledarskap på deltid, anpassat efter varje kunds behov och mognadsgrad





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zala Management Fractional CIO Fractional CISO IT-Styrning Informationssäkerhet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ANNONS: ”Miljarderna finns, ändå får småföretag nej”Många små och medelstora företag i Europa har svårt att ta lån, trots att pengarna finns.

Read more »

Företagsbanken vill förenkla finansiering för företagareResurs Banks nylanserade Företagsbanken syftar till att göra finansiering enklare och mer flexibel för små- och medelstora företag. Enligt vd Magnus Fredin är dagens processer ofta för dyra och krångliga. Företagsbanken erbjuder lån, krediter, sparerbjudanden samt lager- och fakturafinansiering. Undersökning visar att 37 procent av företagare saknar en aktiv bankrelation och efterfrågar mer personlig kontakt.

Read more »

Små företag kan få bättre säkerhet med hjälp av CIO-konsultSmå och medelstora företag kan få tillgång till strategisk IT-styrning och informationssäkerhet på ledningsnivå med hjälp av konsultbolaget Zala Management.

Read more »

Företagsbanken lanserar med flexibla finansieringslösningar för små- och medelstora företagResurs Bank introducerar Företagsbanken för att möta behov av mer anpassningsbara och personliga finansieringstjänster, inklusive lån, krediter och sparerbjudanden. Erbjudandet inkluderar 50% rabatt under tre månader för nya kunder.

Read more »

TBM-upphandling för 6 miljarder kronor inledsPontarius - samhällsbyggnadskonsulten som integrerar affärsutveckling, juridik, finans, miljö, management och teknologi - fortsätter sitt uppdrag som expert…

Read more »