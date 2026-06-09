Konsultbolaget Zanders expanderar till Sverige och Norden med fokus på riskhantering och modellering. Bolaget ser stor tillväxtpotential i regionen och vill bli en etablerad aktör inom bank och finans.

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Under tre decennier har Zanders vuxit från en lokal nederländsk aktör till ett internationellt rådgivningsföretag med mer än 450 konsulter och arbetar i dag inom treasury, risk och teknik för kunder i både privat och offentlig sektor. Nu riktas en expansion mot Sverige och Norden, där bolaget ser stor tillväxtpotential. Lars Frisell, partner på Zanders, är tydlig med ambitionen: att bli en etablerad aktör inom bank och finans i Norden med särskilt fokus på riskhantering och modellering.

- En central del av vår strategi är att investera i egna mjukvaruverktyg och GenAI-lösningar, säger han. Här drar vi full nytta av att vara en del av en internationell koncern, med en dedikerad avdelning för utveckling och programmering. Att förebygga finansiell brottslighet är extremt dataintensivt. Peter Rauma, Director på Stockholmskontoret, förklarar att professionella kriminella aktörer själva använder GenAI för att kontinuerligt ändra sina strategier för att tvätta pengar eller lura kunder - eller banken själv.

- Tekniken gör det möjligt att upptäcka finansiell brottslighet mer effektivt, minska falska träffar och reducera manuellt arbete. Samtidigt utvecklas traditionella riskområden - som kreditrisk, marknadsrisk och ALM-risk - snabbt, med smartare modeller som delvis bygger på GenAI. Lars Frisell berättar att Zanders ser sin roll som bryggan mellan affärsstrategi, teknik och regelverkskrav. Med erfarenhet från både tillsynsmyndigheter och banksektorn erbjuder bolaget ett helhetsperspektiv som få aktörer kan matcha.

- Vår affärsidé är att kombinera expertis inom riskmodellering och regelverk med digitala verktyg för att stärka bankers förmåga att utveckla, validera och få sina modeller godkända. Framtidens vinnare är de som bäst kombinerar rådgivning med effektiv användning av GenAI för långsiktigt värde





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Zanders Riskhantering Modellering Genai Bank Och Finans

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