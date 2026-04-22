Zara Larsson släpper deluxealbum med stjärnspäckade samarbeten – och fler nyheter

Zara Larsson överraskar med ett deluxealbum fullt av samarbeten. Dessutom: Ny trupp till Tre Kronor, gåva till kungen, vd-byte i handelskammaren, minskad skadegörelse i SL-trafiken och mycket mer.

Zara Larsson släpper sitt efterlängtade deluxealbum "Midnight sun: Girls trip" den 1 maj. Albumet är inspirerat av Charli XCX:s framgångsrika "Brat" och dess deluxeversion, där originallåtar remixades med ett flertal artister.

Zara Larsson uttrycker sin entusiasm och avslöjar samarbeten med en imponerande lista av internationella och svenska artister, inklusive Kehlani, Madison Beer, JT, Emilia Mernes, Eli, Robyn, Shakira, Tyla och Pinkpantheress. Detta projekt markerar en spännande utveckling i hennes karriär och lovar en unik musikalisk upplevelse för hennes fans. Samtidigt har Tre Kronors trupp till Fortuna hockey games presenterats, med hela tio debutanter.

Sex av dessa spelare kommer direkt från JVM-laget som vann guld i vintras, däribland Viggo Björck, Anton Frondell och Love Härenstam. Förbundskapten Sam Hallam betonar att dessa spelare har visat prov på hög prestation över tid och att detta är ett steg uppåt i deras karriärer. Fortuna hockey games är en viktig del av förberedelserna inför VM i maj, där Sverige först möter Schweiz i Jönköping den 30 april, följt av matcher mot Tjeckien och Finland i Tjeckien.

Kung Carl Gustaf kommer att få en speciell gåva inför sin 80-årsdag nästa vecka: en 27 kvadratmeter stor matta skapad av textilkonstnären Märta Måås-Fjetterström, kallad Vita Spetsporten. Mattan är tillverkad av halvflossa och inspirerad av ett krukskärva från antikens Grekland. Statsminister Ulf Kristersson framhöll att gåvan ska symbolisera kungens valspråk och representera en monarki som är i takt med tiden. Vidare har Johan Trouvé lämnat sin post som vd för Västsvenska handelskammaren efter 17 år och efterträds av Charlotte Ljunggren.

Anna Palmérus har valts till ny styrelseordförande. Skadegörelsen i SL-trafiken i Stockholm har minskat markant, från 184 551 anmälda fall 2018 till 56 196 fall förra året, vilket också återspeglas i lägre kostnader. Strömstedt, Jockum Nordström och Madeleine Grive har tilldelats Bellmanpriset och Cullbergpriset går till Charlotta Öfverholm. En man har anhållits efter ett försök till intrång på ett skyddsobjekt i Värtahamnen.

Statens fastighetsverk (SFV) avser att höja hyrorna för museer, vilket kan leda till stängningar av Östasiatiska och Medelhavsmuseet. Slutligen skriver Björn Wiman en biografi över författaren Per Olov Enquist





