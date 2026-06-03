Zelenskyj bekräftas som deltagare på G7‑toppen i Evian - fokuserar på luftvärn och krigsdiplomati

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kommer att närvara vid G7‑toppmötet i Evian den 15‑17 juni för att diskutera behovet av luftförsvar och vidare krigsdiplomati. Mötet samlar ledare från USA, Frankrike, Japan och andra G7‑länder och kan bli avgörande för framtida militärt stöd till Ukraina.

Uppgifter har nu bekräftats av flera högt uppsatta tjänstemän att Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj kommer att närvara vid det kommande G7‑toppmötet i Frankrike. Mötet, som äger rum i den pittoreska badorten Evian‑les‑Bains vid Genèvesjön mellan den 15 och 17 juni, samlar världens främsta ekonomiska makter - USA, Storbritannien, Tyskland, Italien, Japan och Kanada - under ledning av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Zelenskyjs närvaro har länge efterfrågats av Kiev, som ser G7‑summiten som ett viktigt forum för att lyfta fram den pågående krigsdiplomatin och för att säkra ytterligare militärt stöd, framför allt i form av luftvärnssystem som kan skydda ukrainska städer mot Rysslands föränderliga drönar- och robotattacker. Enligt en källa som önskade förbli anonym men som är väl insatt i den ukrainska utrikespolitiken, kommer Zelenskyj att lägga särskild vikt vid två huvudfrågor under sina samtal med de andra statsöverhuvudena.

För det första kommer han att framföra den akuta behovet av fler och mer avancerade luftförsvarssystem, vilket tidigare har visat sig vara en kritisk brist i den ukrainska försvaret när ryska drönare och krypskyttar införlivas i den bredare satsningen på robotiserade vapen. För det andra hoppas han kunna diskutera en bredare diplomatisk ram för att begränsa den ryska aggressions förmåga, där han bland annat vill ha ett tydligare internationellt mandat för att isolera Ryssland ekonomiskt och politiskt.

Både USA:s president Donald Trump och Japans premiärminister Sanae Takaichi har redan signalerat sitt stöd för att diskutera ytterligare militärt bistånd, medan Frankrikes utrikesminister Catherine Colonna har lovat att prioritera ukrainskt säkerhet i mötets agenda. Den historiska betydelsen av Zelenskyjs deltagande kan inte överskattas.

Det är första gången sedan kriget i Ukraina bröt ut 2022 som landets ledare får tala inför hela G7‑gruppen, och det markerar en tydlig signal om att västvärldens största ekonomier är beredda att fortsätta sitt engagemang för Ukrainas suveränitet. Analytiker menar att mötet kan bli en vändpunkt för den fortsatta leveransen av luftvärnssystem som Patriot‑ och NASAMS‑plattformar, samt för en potentiell ny ekonomisk paket som kan omfatta ytterligare sanktioner mot Ryssland och stöd till återuppbyggnad i de krigsdrabbade områdena.

Samtidigt finns en viss skepsis hos vissa medlemmar som vill balansera sitt stöd med en vilja att undvika en eskalering av konflikten som skulle kunna dra in fler aktörer i regionen. Oavsett hur diskussionerna utspelar sig, så kommer Zelenskyjs framträdande i Evian att bli en av de mest bevakade händelserna under den kommande veckan, med både media och politiska observatörer som väntar på att se hur demokratierna i G7‑gruppen kommer att forma sitt svar på den fortsatta aggressionen mot Ukraina.





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