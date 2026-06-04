Zelenskyj bjuder in Putin till direktmöte för fred i Ukraina

I ett ovanligt direktbrev till Vladimir Putin föreslår Volodymyr Zelenskyj ett möte på neutral mark för att avsluta kriget. Kreml svarar välkomnande medan Putin uttrycker både militärt förtroende och villja för fredsavtal, men kräver säkerhetsgarantier om inga hot från Ukraina. USA:s president Trump har också uttryckt stöd för möte mellan ledarna. Trots fredsideella toner hotar Putin med militära åtgärder och efter drönarattacker mot Ryssland betonar han behov av stärkt luftförsvar.

Ukraina har föreslagit ett möte mellan president Volodymyr Zelenskyj och Ryssland s president Vladimir Putin som en väg till fred. I ett offentligt brev riktar sig Zelenskyj direkt till Putin , vilket är ovanligt, och betonar att ett möte måste ske på neutral mark.

Enligt Zelenskyj har varken en ukrainsk eller rysk ledare något att göra i motpartens huvudstad. Kreml har svarat kort via talesperson Dmitrij Peskov som säger att Zelenskyj är välkommen till Moskva när som helst. Under ett pressmöte med internationella journalister uttryckte Putin förtroende för att Ryssland kan uppnå sina mål militärt, men framhöll att han hellre skulle se dem uppfyllas genom ett fredsavtal.

Han menade att ett sådant avtal - i enlighet med rapporter från Reuters baserat på vad han enligt påståenden kommit överens om med Donald Trump i Alaska förra året - beror på Ukrainas vilja att kompromissa. Putin underströk att om fredliga medel inte fungerar, måste en militär lösning sökas, och att Ryssland vill säkerställa att det inte finns några väpnade styrkor i Ukraina som kan utgöra ett hot.

USA:s president Donald Trump har omtalat mötet som utmärkt men betonat att båda sidor måste kompromissa. Putins fredsideella fraser kommer kort efter att han hotat med att utvidga användandet av den hypersoniska missilen Oresjnik mot Ukraina. Dessutom, efter uppmärksammade ukrainska drönarattacker mot Ryssland, inklusive mot S:t Petersburg under ett ekonomiskt forum, sade Putin att Ryssland måste stärka sitt luftförsvar. Situationen förblir spänd med kriget pågående och en komplex väg framåt som kräver båda parters vilja att förhandla peace





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