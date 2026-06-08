Zelenskyj i telefon med amerikanska sändebud - Ukraina återtar mark och behöver luftvärn

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har haft telefoniskt samtal med amerikanska sändebud samtidigt som den ukrainska militären rapporterar om fortsatt framgångar på slagfältet och ett akut behov av moderna luftvärnssystem. Under natten har båda sidor fortsatt att attackera civila mål och infrastruktur.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj har haft ett telefoniskt samtal med de amerikanska sändebuden Steve Witkoff och Jared Kushner, enligt rapport från public service-bolaget. Under tiden har en tidigare domstolschef erkänt sig skyldig till att ha tagit emot ungefär 25 miljoner kronor för att fatta ett visst beslut under en rättegång.

Flera städer i Ukraina drabbades av attacker under natten. I Zaporizjzja-regionen dog fem personer när civil infrastruktur träffades av drönare. Den ukrainska överbefälhavaren Oleksandr Syrskyj meddelade i ett inlägg på sociala medier att landets försvar under året har återtagit över 600 kvadratkilometer territorium från de ryska invasionsstyrkorna. Efter en period med förluster i mark under flera månader, vände de ukrainska styrkorna trenden under våren och har sedan haft ett visst momentum på slagfältet.

Samtidigt påpekar Syrskyj att Ryssland fortsätter att idka krig med oförsvagad kraft på alla fronter. Enligt överbefälhavaren återtog Ukraina 100 kvadratkilometer mer mark i maj än vad ryssarna tog kontroll över. Han understryker samtidigt Ukrainas akuta behov av moderna luftvärnssystem för att bättre kunna stå emot de ryska robot- och drönareangreppen mot städer. Den ukrainska militären uppger att man har egenheter mot den ryska oljeterminalen Grusjova vid Svartahavshamnen Novorossijsk.

Ytterligare ett angrip skedde mot en pumpstation i Volgograd-regionen. Vid båda platserna har bränder brutit ut efter attackerna. Fem personer omkom i Zaporizjzja i södra Ukraina av ryska attacker under natten mot måndagen, och 14 skadades. Civil infrastruktur, bostäder och bilar träffades enligt regionens guvernör Ivan Fedorov på Telegram.

Under ett möte i London om läget i Ukraina uttrycker ledarna för Storbritannien, Frankrike och Tyskland sitt stöd för president Volodymyr Zelenskyjs uppmaning om direkta samtal mellan Ukraina och Ryssland. Under sin vistelse i London ska Zelenskyj träffa Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Zelenskyj kommer även att träffa kung Charles på måndagen, enligt honom själv.

Huvudfokus är vårt försvar i kriget, ett ökat samarbete för hela Europas säkerhet inom luftförsvarsområdet och vår gemensamma syn på diplomatiska utsikter, skriver Zelenskyj. Under natten till söndagen genomfördes ryska attacker mot civila anläggningar i 13 ukrainska regioner, enligt Zelenskyj på X. Enligt den ukrainske presidenten har Ryssland under den gångna veckan avfärdat 88 robotar, över 3 250 attackdrönare och cirka 1 800 styrda flygbomber mot Ukraina.

En rysk drönare har träffat en lokal där containrar med kärnavfall tas emot vid ett lager nära det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl, enligt ukrainska myndigheter. Enligt Ukrainas armés generalstab har byggnaden delvis förstörts, men det ska inte ha funnits kärnavfall på plats vid tidpunkten för attacken. Strålningsnivån i området uppges vara stabil. Detta är inte första gången Ryssland attackerar kärnanläggningar, i februari 2025 skadades inneslutningen av Tjernobyl vid ett ryskt robotanfall.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj träffar europeiska ledare i London i dag, rapporterar brittiska medier. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är värd för mötet där även Frankrikes president Emmanuel Macron och Tysklands förbundskansler Friedrich Merz deltar. Ukraina har anfallit flera ryska energianläggningar under natten till söndagen, rapporterar ukrainska medier. En brand bröt ut vid oljedepån Semikolodjansk på ryskockuperade Krim under ett av anfallen.

Ukrainska drönare träffade också energi- och järnvägsinfrastruktur i ockuperade Luhansk och Donetsk. Partisangruppen Atesh, som regelbundet genomför sabotage mot Ryssland på ockuperat område, uppger också att man har slått till mot järnvägsinfrastruktur i Voronesj och förstört en lyftkran. Det finns bilder som sägs visa attentatet. På söndagen samlas Volodymyr Zelenskyj, Keir Starmer, Emmanuel Macron och Friedrich Merz i London för att diskutera former för fortsatt stöd till Ukraina.

Mötet hålls i skuggan av fortsatta stridigheter och kort efter att Vladimir Putin avfärdat den ukrainske presidentens förslag, i ett öppet brev, att mötas för att nå ett slut på kriget. Ryska styrkor har attackerat två civila räddningsfartyg, säger Ukrainas vice premiärminister Oleksij Kuleba enligt Reuters. Det ska ha skett i ukrainskt vatten och ha orsakat personskador. EU-kommissionen ställde sig på fredagen bakom förslaget att begränsa utfärdandet av visum för ryska medborgare.

Elva europeiska länder, med Sverige i spetsen, väckte frågan i ett brev till kommissionen tidigare i veckan





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