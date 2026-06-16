Ukrainska presidenten Zelenskyj möter under tisdagen den franska presidenten Macron för att diskutera Rysslands anfallskrig. Trump har tidigare kritiserats för att gå Ryssland alltför mycket till mötes. Europeiska ledare väntas understryka vikten av att Moskva gör eftergifter i en framtida fredsuppgörelse.

Ukrainska presidenten Zelenskyj möter under tisdagen den franska presidenten Macron för att diskutera Rysslands anfallskrig. Trump har tidigare kritiserats för att gå Ryssland alltför mycket till mötes.

Europeiska ledare väntas understryka vikten av att Moskva gör eftergifter i en framtida fredsuppgörelse. Den informella G7-gruppen består av sju av världens ledande industriländer som också betraktas som demokratier. G7-mötet hålls i den franska kurorten Evian-les-Bains nära gränsen till Schweiz. Trots Trumps försök att medla mellan Ryssland och Ukraina har han tidigare kritiserats för att gå Ryssland alltför mycket till mötes.

Europeiska ledare väntas understryka vikten av att Moskva gör eftergifter i en framtida fredsuppgörelse. Den ukrainske presidenten Zelenskyj mötte på morgonen av den franska presidenten Macron innan en diskussion om Rysslands anfallskrig tog vid. Trump har de senaste veckorna varit fokuserad på Irankriget men skrev sent på måndagen under ett samförståndsavtal med Iran som är tänkt att leda till ett varaktigt fredsavtal. Den informella G7-gruppen består av sju av världens ledande industriländer som också betraktas som demokratier.

G7-mötet hålls i den franska kurorten Evian-les-Bains nära gränsen till Schweiz. Detta möte är en viktig möjlighet för europeiska ledare att diskutera och hitta en lösning på konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Trots Trumps försök att medla mellan Ryssland och Ukraina har han tidigare kritiserats för att gå Ryssland alltför mycket till mötes. Europeiska ledare väntas understryka vikten av att Moskva gör eftergifter i en framtida fredsuppgörelse.

Den ukrainske presidenten Zelenskyj mötte på morgonen av den franska presidenten Macron innan en diskussion om Rysslands anfallskrig tog vid. Trump har de senaste veckorna varit fokuserad på Irankriget men skrev sent på måndagen under ett samförståndsavtal med Iran som är tänkt att leda till ett varaktigt fredsavtal. Detta möte är en viktig möjlighet för europeiska ledare att diskutera och hitta en lösning på konflikten mellan Ryssland och Ukraina.





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Zelenskyj Macron Rysslands Anfallskrig Trump G7-Mötet

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