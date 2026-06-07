Zelenskyj träffar europeiska ledare i London för att diskutera luftförsvar och stöd till Ukraina

Ukraines president Volodymyr Zelenskyj har möte med brittiska, franska och tyska ledare i London för att förnya åtaganden om militärt stöd, särskilt inom luftförsvaret, medan stridigheter fortsätter på båda sidor av fronten, inklusive attacker mot energianläggningar och kärnsäkerhetsrelaterade platser.

Under sin tid i London ska Zelenskyj träffa Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer. Zelenskyj kommer även träffa kung Charles på måndagen, uppger han.

Huvudfokus är vårt försvar i kriget, ett ökat samarbete för hela Europas säkerhet inom luftförsvarsområdet och vår gemensamma syn på diplomatiska utsikter, skriver Zelenskyj. Under sitt besök i London ska den ukrainska presidenten Volodymyr Zelenskyj möta flera europeiska ledare för att diskutera fortsatt militärt och diplomatiskt stöd till Ukraina. mötet ingår i en bredare insats för att stärka det europeiska försvaret och samarbetet kring luftförsvar, särskilt i ljuset av de omfattande ryska Luftangrepp som fortsätter mot ukrainska civila infrastruktur.

Ryska styrkor har under natten till söndagen genomfört anfall mot civila anläggningar i 13 olika ukrainska regioner, enligt Zelenskyj. Under den gångna veckan har Ryssland enligt den ukrainske presidenten avfýrat 88 robotar, över 3 250 attackdrönare och cirka 1 800 styrda flygbomber mot Ukraina. en separat händelse inträffade när en rysk drönare slog ned i en byggnad som används för mottagning av containrar med kärnavfall nära det havererade kärnkraftverket i Tjernobyl. enligt ukrainska myndigheter förstördes byggnaden delvis men det befanns sig inget kärnavfall på plats vid tiden för attacken, och strålningsnivån bedöms vara stabil. det här är inte första gången ryska trupper attackerar kärnanläggningar i Ukraina; i februari 2025 skadades omklädselhuset vid Tjernobyl av ett ryskt robotanfall.

Ukraina har vidtagit egna motåtgärder och anfallit flera ryska energianläggningar på okkuperade områden. under natten bröt en brand ut vid oljedepån Semikolodjansk på Krimhalvön, som anfallits av ukrainska drönare. ytterligare attacker riktades mot energi- och järnvägsinfrastruktur i de ockuperade regionerna Luhansk och Donetsk. den partisankommandogruppen Atesh, som genomför sabotage mot ryska styrkor på ockuperat ukrainskt territorium, meddelade också att den har attackerat järnvägsanläggningar i regionen Voronesj i Ryssland och förstört en lyftkran. samtidigt pågår den årliga internationella ekonomiska konferensen Spief i S:t Petersburg, och gårdagens attacker på närliggande militäranläggningar, inklusive varvet i Kronstadt, inträffade på samma gång som president Vladimir Putin talade på forumet. det samlade mötet i London sker under stort påtryckning från den fortsatta konflikten. kort tid innan mötet avfärdade Vladimir Putin i ett öppet brev ett förslag från Zelenskyj om möten för att uppnå en fredlig lösning. samtidigt rapporterades att ryska styrkor denna natt har skjutit ner hundratals ukrainska drönare. enligt ryska källor, som guvernör Aleksandr Drozdenko i Leningradregionen, sköts ner 141 drönare bara över det området där S:t Petersburg ligger.

S:t Petersburgs borgmästare Aleksandr Beglov varnade invånare att hålla sig inomhus p.g.a. en运用skalig attack" på staden. på fredagen rapporterades det att fem personer har dött i ryska attacker i regionen Cherson. virtuespredning kring mötet i London är också frågan om EU:s restriktioner för ryska medborgare. europeiska länder är delade i frågan om att införa ytterligare visumbegränsningar, medan elva länder, ledda av Sverige, har uppmanat EU-kommissionen att föreslå riktade åtgärder mot säkerhetsrisker förorsakade av tredjeparländer. antalet utfärdade Schengenvisum till ryska turister har尽快it kraftigt sedan invasionen av Ukraina





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