Zelenskyj uppmanar Putin till möte för fred i öppet brev medan Ryssland framhävdar framgångar

Volodymyr Zelenskyj har i ett öppet brev till Vladimir Putin uppmanat till ett direkt möte för att avsluta kriget. Samtidigt presenterade Putin attractiveness militära framsteg och signalerade förhandlingsvilja under vissa villkor.

I ett öppet brev till Ryssland s president Vladimir普京 har Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj uppmanat till ett möte för att uppnå fred. Trots tidigare försök har inga direkta toppmöten mellan de två ledarna ägt rum.

I brevet understryker Zelenskyj att kriget är ett personligt beslut från Putin men att en väg ut ur konflikten finns, en konflikt som blir alltmer kostsamt för Ryssland. Han varnar: Ni kommer inte att ha tillräckligt med pengar eller politiskt kapital för att fortsätta köpa ryssarnas lojalitet på samma sätt som de senaste 26 åren. Zelenskyj hänvisar också till en rapport som anger att 30 000 ryska soldater dödats eller skadats under maj månad.

Putin meddelade under en pressträff i Sankt Petersburg att Ryssland kontrollerar över 85 procent av Donetskregionen, cirka 80 procent av Zaporizjzja och hela Luhanskregionen. Han påstår att Ryssland nyligen erövrat cirka 2 440 kvadratkilometer ukrainsk mark. Dessutom fann han att medeldistansroboten Oresjnik, som testades mot Ukraina 2024 och har en räckvidd på över 5 000 kilometer, ännu inte använts i riktiga stridssituationer.

Putin uttryckte också att USA:s president har bett Ryssland om kompromisser för ett fredsavtal, något Ryssland är villigt att överväga om Ukraina också är beredd. Han framhöll att Ryssland har alla nödvändiga resurser för att nå sina militära mål och att trupperna fortsätter att frammarschera. Samtidigt pågår fortfarande ekonomiska och energirelaterade samtal mellan Ryssland och USA trots spända politiska relationer, enligt Kirill Dmitriev, en särskild sändebud för Putin. Han nyligen kontaktade amerikanska representanter som Steve Witkoff och Jared Kushner.

Putin betonade under pressträffen att Ryssland inte kan acceptera några väpnade styrkor i Ukraina som utgör ett hot och att om fred inte kan nås genom förhandlingar måste en militär lösning sökas. Angående ett möte med USA:s president Donald Trump sade Putin att det skulle vara till stor nytta och bör vara väl förberett och leda till positiva resultat. En separat händelse inträffade när en attack mot Simferopol på Krim rapporterades av den rysskontrollerade borgmästaren Sergej Aksyonov.

Tre personer omkom och sju skadades enligt initiala uppgifter; byggnader som träffades var icke-bebodda men detaljerna om attacktypen är oklara. EU-länderna har enhälligt gett grönt lage för att Ukraina ska inleda förhandlingar om EU-anslutning, enligt Ukrainas premiärminister Julia Svyrydenko. Samtidigt meddelade USA:s utrikesminister Marco Rubio att ett besked om ytterligare 400 miljoner dollar i militärt stöd till Ukraina väntas ganska snart.

Rubio tillade att ett Nato-toppmöte i Turkiet i juli troligen är det viktigaste i organisationens historia p.g.a. kritiska frågor som måste lösas, och att president Donald Trump kommer att närvara. Ukrainas president Zelenskyj beskrev enAttack mot en oljeterminal i S:t Petersburg som ett rättvist svar på fortsatta ryska bombardemang av Ukraina. Han förutspådde att intensiteten i Ukrainas motattacker kan trappas upp. En presskonferens i Kiev med Nato-chefen Mark Rutte framgångsrik för dagen





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