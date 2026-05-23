Zelenskyj varnar för Ryssland, förbereder en ny front i norr hot mot huvudstaden? Ovanliga besked till Ryssland från Ukraina

Zelenskyj varnar för Ryssland och planerar en offensiv mot Kiev. Ryssland försöker överraska med en ny front mot Ukraina.

Zelenskyj varnar för att Ryssland förbereder en ny front i norr – ett potentiellt hot mot huvudstaden. Men sannolikheten att Kreml skulle lyckas överrumpla Ukraina är låg, enligt militärexperten Roger Djupsjö.

Detta under dagar då Ryssland och grannlandet genomför gemensamma kärnvapenövningar. Zelenskyj hotar med att "agera förebyggande" mot regimen i Belarus.

– De måste vara på sin vakt. Det kommer bli konsekvenser om de agerar aggressivt mot Ukraina, säger han. Presidenten i Minsk, Aleksandr Lukasjenko, säger att landet aldrig kommer ge sig in i konflikten om inte Ukraina angriper först. Samtidigt har Kremls styrkor använt sig av belarusiskt territorium tidigare under invasionen. kommer få en ny roll i kriget eller inte fruktar den ukrainska ledningen att Ryssland kommer dra igång en bredare offensiv vid den norra fronten.

I riktning mot Tjernihiv, en stad som ligger norr om Kiev och vid motorvägen som går mot den belarusiska gränsen. Med anledning av detta har Ukraina beslutat att förstärka med fler trupper norr, vilket Zelenskyj gav besked om tidigare i veckan efter att ha tagit del av nya underrättelseuppgifter. På den ryska sidan försöker man med en taktisk förändring, enligt major Roger Djupsjö, militär lärare på Försvarshögskolan.

Han pekar på den ukrainska huvudstadens känsliga läge – inte så långt från den belarusiska gränsen. – Öppnar Ryssland upp en helt ny front skulle det tvinga Ukraina att ta enheter från andra ställen för att skydda huvudstaden, säger han. Major Roger Djupsjö säger att båda länderna i kriget blivit så bra på att övervaka varandra att det knappt finns några överraskningar kvar.

Samtidigt har inte Ryssland obegränsade resurser och sannolikheten att belarusiska soldater skulle engageras direkt i striderna är låg. Läge är dessutom helt annorlunda än när Kremls styrkor försökte inta Kiev under krigets första veckor. – Ukraina har byggt upp ett helt annat försvar där uppe nu. Det är befästningar och drönarförband.

Dessutom är terrängen där inte den lättaste för framryckningar. Det är mycket skog. av fullskaligt krig har det dessutom blivit nästan omöjligt att göra förändringar, taktiska drag, som överraskar den andra sidan, enligt Roger Djupsjö. – Om Ryssland skulle ladda upp för en offensiv mot Kiev kommer det märkas. Att Ukraina signalerar detta nu är ett sätt att visa att man vet vad de håller på med.

Några större oväntade drag i kriget har inte gjorts sedan den ukrainska motoffensiven i den ryska regionen Kursk i början av 2025, påpekar han. Det Ryssland kan göra för att förändra kriget är att trycka på hårdare i de nordliga regionerna – något som skulle tvinga Ukraina att koncentrera fler drönarförband där. Fördröjsmålet Sumy, där Kremls styrkor också nått fram till några nya bosättningar, har Ryssland med sin omfattande krådemontering skadat ukrainska fordon.

Rädda med glidbomber har Ryssland också genomfört omfattande räder i området och i staden Sumy försöker man störa Ukrainas logistikoperationer med stora mängder fiberoptiska drönare. Bilder som tankesmedjan verifierat visar utslagna ukrainska fordon i de norra utkanterna av staden





