Zelenskyj varnar förattack mot ukrainska missilföretag och kräver starkt luftvärn

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har varnat för att ukrainska tillverkare av missiler kan bli till mål för ryska attacker och propaganda. Han betonar att Kreml ser Ukrainas tekniska framsteg som ett hot och att sofistikerade försvarsföretag riskerar att utsättas för hårda angrepp. Samtidigt fortsätter de omfattande ryska anfallen mot ukrainska städer med dödsoffer och skador. Presidenten uppmanar till europeiskt robotförsvar och amerikanska Patriotsystem för att stoppa attackerna. Trots rekordmånga skjutna drönarattack har Ryssland intagit nytt terräng. Ukraine intensifierar attacker mot rysk oljeinfrastruktur med potentiellt stora ekonomiska konsekvenser. På den diplomatiska fronten öppnar EU de första förhandlingsklusterna och there är hopp om fredssamtal till vintern. EU diskuterar ändringar i skyddet för ukrainska män.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har varnat för att ukrainska företag som tillverkar missiler riskerar att bli nya mål för ryska attacker och propaganda. På sociala medier påpekar han att Kreml ser Ukrainas teknologiska framsteg inom försvarsområdet som ett hot och att företag som har lyckats utveckla avancerade vapen kan utsättas för hårda angrepp.

Samtidigt fortsätter de omfattande ryska attackerna mot ukrainska städer. Under natten mot tisdagen genomfördes kraftiga anfall mot bland annat huvudstaden Kiev och staden Dnipro. I Kiev还真tre personer dödades och 51 skadades, inklusive tre barn, efter att ballistiska robotar träffat staden. I Dnipro dog fem personer och 25 skadades.

Det rapporteras även att ett niovånings bostadshus i Kiev träffats och att människor kan hafast under kollapsade delar. En brand bröt också ut på det ryska oljeraffinageiet Ilsky i Krasnodar efter ett ukrainskt drönarattack. Presidenten varnar för att flera storskaliga attacker kan äga rum i de kommande nätterna och betonar behovet av starkare luftvärnssystem, särskilt Patriotsystem från USA. - Europa behöver ett eget robotförsvar för att sluta detta krig, säger han.

Under tiden har Ukraine på senare tid lyckats få fram ett rekordantal avancerade drönare och robotar som har skjutit ner nästan 91 procent av de ryska anfallen under maj månad. Trots detta intog Ryssland under samma månad 14 kvadratkilometer ukrainskt territorium, enligt analys från Deep State, vilket är en nytt rekord för månaden. Ukraina har också intensifierat attacker mot ryska oljeanläggningar. Enligt Bloomberg har det skett ett rekordantal angrepp mot ryska raffinaderier under maj.

Dessa raffinaderier redan producerar på lägsta nivå sedan 2010, vilket kan få allvarliga konsekvenser för Rysslands ekonomi. Analytiker spekulerar i ett strategiskt skifte mot mer sofistikerade mål inom den ryska oljeinfrastrukturen. På diplomatiska området arbetar Ukraine för att starta EU-förhandlingar. De första förhandlingsklustrena om demokrati och rättssystem planeras att öppna den 15 juni i Luxemburg, men kräver enighet bland alla EU-medlemsländer.

Dessutom pågår diskussioner om möjliga fredssamtal. Stabschef Kyrylo Budanov anser att ett fredsavtal kan vara på plats till vintern och att amerikanska företrädare snart kommer besöka både Moskva och Kiev. Zelenskyj betonar att Ukraina vill ta tillfället i akt givet de senaste framgångarna på slagfältet. Samtidigt diskuteras i EU ett förslag om att inte längre bevilja temporärt skydd för ukrainska män i vissa åldrar som potentiellt kan inkallas till militärtjänst.

Detta kan påverka flyktingströmmar och ukrainska försvarsresurser. Summary: President Zelenskyj varnar för ryskaattack mot ukrainska missiltillverkare och kräver starkare luftvärn. Russiska anfall fortsätter med offer i Kiev och Dnipro. Ukraine rekordmånga skjutna drönare men Ryssland tar ockuperat terräng.

Diplomati med EU-förhandlingar och potantiella fredssamtal samt strategiska attacker mot rysk oljeindustri. EU övervägande om flyktingregler. Category: Ukrainekriget Keywords: Zelenskyj, Ryssland, Ukraine, missiler, drönare, attack, Kiev, Dnipro, oljeindustri, EU-förhandlingar, Patriot, fredssamtal, raffinaderi, robotförsvar, skydd, flyktinga





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zelenskyj Ryssland Ukraine Missiler Drönare Attack Kiev Dnipro Oljeindustri EU-Förhandlingar Patriot Fredssamtal Raffinaderi Robotförsvar Skydd Flyktingar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ukraina manar USA att öka missilproduktion – varnar för rysk storattackUSA:s produktion av antiballistiska missiler räcker inte till, varnar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Read more »

Ukraina kan slå mot rysk logistik i ockuperade områdenUkrainas president Volodymyr Zelenskyj säger att landets styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina under natten mot tisdagen och minst nio personer uppges ha dödats och många därtill skadats. I huvudstaden Kiev har fyra personer dödats och ytterligare 51, varav tre barn, skadats efter att bland annat ballistiska robotar slagit ned i staden. 35 vårdas på sjukhus, varav ett barn. Dessutom uppges ett lägenhetshus med nio våningar ha träffats och enligt preliminära uppgifter befaras människor vara fast under rasmassorna. Därutöver har fem personer dödats och ytterligare 25 skadats i Dnipro, där ett flertal byggnader träffats i attackerna. Tio personer, däribland ett elvaårigt barn, uppges också ha skadats när ballistiska robotar och drönare slagit ned i Charkiv. Volodymyr Zelenskyj säger i sitt dagliga tal att landets styrkor nu kan slå mot rysk logistik i alla delar av Ukraina som är ockuperade av Ryssland. Kyrylo Budanov, stabschef i Ukrainas presidentkansli, säger att det är realistiskt att ett fredsavtal mellan Kiev och Moskva kan vara på plats till vintern. Han säger att Ukraina förväntar sig att amerikanska företrädare besöker både Moskva och Kiev \

Read more »

Ungern överväger att släppa sitt veto mot Ukrainas EU-medlemskapUngern har signalerat att landet kommer att överge sitt långvariga motstånd mot Ukrainas försök att bli EU-medlem, vilket skulle göra det möjligt för Ukraina att inleda formella förhandlingar om att ansluta sig till unionen inom de närmaste dagarna.

Read more »

Ukrainas president varnar för nya ryska attackerUkrainas president Volodymyr Zelenskyj varnar för att Ryssland kan slå till igen efter de kraftiga attackerna under natten till tisdag. Explosioner hörs i flera delar av Ukraina och minst nio personer uppges ha dödats.

Read more »