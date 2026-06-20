Zelenskyj varnar Lukasjenka: Ta bort rysk utrustning inom en vecka

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har utfärdat ett ultimatum till Belarus ledare Aleksandr Lukasjenka att demontera ryska reläsystem som används för att koordinera drönarattacker mot Ukraina. Om utrustningen inte tas bort inom en vecka hotar Ukraina med egna åtgärder.

Ukraina s president Volodymyr Zelenskyj har riktat en skarp varning till sin belarusiske motsvarighet Aleksandr Lukasjenka angående Belarus roll i det pågående kriget i Ukraina . Under en presskonferens i Kiev på fredagen anklagade Zelenskyj Lukasjenka för att inte vara ärlig om sin inblandning i konflikten.

Zelenskyj betonade att Lukasjenka, som är en av Rysslands president Vladimir Putins närmaste allierade, upprepade gånger har hävdat att Belarus inte vill dras in i kriget. Trots detta menar Zelenskyj att belarusiskt territorium används för att koordinera ryska drönarattacker mot civila mål i Ukraina. Enligt Zelenskyj har så kallade reläsystem monterats på kommunikationstorn i två belarusiska regioner som gränsar till Ukraina.

Dessa system används enligt honom för att styra ryska drönare som attackera ukrainska städer och byar, vilket leder till civila dödsoffer varje dag. Zelenskyj uttryckte sin frustration över Lukasjenkas påståenden om att han inte vill vara del av kriget och krävde att utrustningen omedelbart demonteras. Han gav Lukasjenka en vecka på sig att själv ta bort systemen, annars hotade Ukraina att vidta egna åtgärder för att oskadliggöra dem.

Varningen var tydlig: om Lukasjenka fortsätter att låta Ryssland använda belarusisk infrastruktur för attacker, kommer hans land att dras djupare in i konflikten. Zelenskyjs uttalande kommer efter att Lukasjenka tidigare i veckan i en intervju med Al Arabiya försökt tona ner spänningarna. Lukasjenka sade att Belarus inte utgör något militärt hot mot Ukraina och bad till och med om ursäkt för sina tidigare hårda ord om Zelenskyj under krigets gång.

Men Zelenskyj avfärdade dessa uttalanden som tomma ord och krävde handling. Han underströk att det inte räcker med att säga att man inte vill bli indragen i kriget; man måste också agera därefter. Den ukrainske presidenten vände sig direkt till det belarusiska folket och uppmanade dem att kräva att deras ledare tar ansvar. Han påpekade att det inte bara är Lukasjenka som riskerar att dras in i kriget, utan hela Belarus.

Situationen vid gränsen mellan Ukraina och Belarus har varit spänd sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes 2022. Belarus har fungerat som en viktig bas för ryska styrkor och har tillåtit Ryssland att använda sitt territorium för attacker mot Ukraina. Trots Lukasjenkas försök att framstå som neutral har flera rapporter visat på rysk militär aktivitet i Belarus. Zelenskyjs senaste varning markerar en eskalering i de diplomatiska relationerna mellan länderna och visar Ukrainas växande frustration över Belarus passiva roll.

Om Lukasjenka inte agerar inom den givna tidsfristen riskerar Ukraina att vidta egna militära åtgärder mot målen på belarusiskt territorium, vilket skulle kunna leda till en direkt konfrontation mellan länderna. Analytiker bedömer att Zelenskyjs utspel är riskfyllt eftersom det kan tvinga Lukasjenka att ytterligare närma sig Ryssland. Samtidigt kan det stärka Ukrainas position genom att visa att man är redo att försvara sitt territorium även utanför landets gränser.

Det återstår att se hur Lukasjenka kommer att reagera på ultimatumet och om han verkligen är villig att ta bort utrustningen. Under tiden fortsätter de ryska drönarattackerna mot Ukraina, och civila betalar priset för konflikten. Världssamfundet följer utvecklingen med oro, eftersom en eskalering vid gränsen skulle kunna leda till en vidare konflikt i regionen





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