Zenith Energy: Juridisk kamp kombineras med satsning på solenergi och uran

Zenith Energy är inblandat i en skiljedomsprocess på över 573 miljoner dollar samtidigt som bolaget expanderar sin solenergiproduktion i Italien och utforskar uranfyndigheter. Bolaget har en växande portfölj av solenergiprojekt och befintlig elproduktion från naturgas.

Zenith Energy befinner sig i en komplex juridisk situation samtidigt som bolaget aktivt diversifierar sin energiproduktion och utforskar nya strategiska möjligheter. En central del av denna situation är en pågående skiljedomsprocess vid det internationella skiljedomsinstitutet ICSID , där Zenith kräver ersättning för förlorade oljetillgångar och intäkter.

Denna process kulminerar i en slutlig förhandling planerad till april 2026, och det totala beloppet som Zenith yrkar på uppgår till imponerande 573 miljoner dollar, förstärkt med ytterligare 120 miljoner dollar i en separat ICC-process. Detta visar på den betydande ekonomiska insatsen och de potentiella konsekvenserna av denna juridiska strid. Trots denna utmaning har Zenith Energy framgångsrikt byggt upp en snabbt växande portfölj av solenergiprojekt i Italien, vilket markerar en strategisk övergång mot förnybar energi.

Andrea Cattaneo, bolagets VD och president, betonar denna utveckling som en viktig del av Zenith Energys framtida strategi. Zenith Energys satsning på solenergi i Italien har visat sig vara mycket framgångsrik. Den 31 mars 2026 rapporterades att den italienska utvecklingsportföljen för solenergi nått en kapacitet på 173,5 MWp (megawatt peak). En oberoende värdering har fastställt portföljens värde till 54,7 miljoner euro, vilket understryker den ekonomiska potentialen i dessa projekt.

Bolaget har en tydlig plan för att realisera värdet av dessa tillgångar, med ambitionen att sälja 50 MWp före mars 2027 för cirka 41 miljoner euro. Samtidigt planerar Zenith att behålla minst 123,5 MWp för fortsatt utveckling och produktion. Denna strategi möjliggör en balans mellan omedelbar intäktsgenerering och långsiktig tillväxt. Övergången från planering till genomförande av solenergiprojekten är nu i full gång.

Byggstart för portföljen i Puglia, med en kapacitet på 7 MWp, förväntas ske i början av juli 2026. Viktigt är att nätanslutning och finansiering redan är säkrade, och täcker 85 procent av kostnaderna för markförvärv och byggnation. Denna portfölj beräknas producera cirka 11,2 GWh (gigawattimmar) el per år och generera cirka 14,8 miljoner euro i bruttointäkter under de första tio åren. Detta visar på den betydande ekonomiska potentialen i Zenith Energys solenergiprojekt.

Utöver solenergi fortsätter Zenith Energy att producera el från naturgas vid Torrente Cigno-koncessionen i Italien. Under januari och februari 2026 låg den genomsnittliga månadsproduktionen på cirka 1 000 MWh, och bruttointäkterna för första kvartalet förväntas uppgå till omkring 370 000 euro. Detta visar att Zenith har en etablerad energiverksamhet som genererar intäkter, vilket kompletterar utvecklingsprojekten inom solenergi. På längre sikt har Zenith även strategiska intressen inom uran.

Bolagets italienska dotterbolag har fått godkännande för prospekteringstillstånd för uranfyndigheterna Val Vedello och Novazza i Lombardiet, vilka beskrivs som Italiens två största uranfyndigheter. Det enda som återstår är miljötillståndet (VIA), och därefter kan processen för miljökonsekvensbedömning påbörjas. Andrea Cattaneo betonar att uran inte är i fokus just nu, men att det ger bolaget exponering mot en strategisk resurs, särskilt i ljuset av den nuvarande energikrisen och den ökande efterfrågan på kärnkraft.

Sammantaget bygger investeringscaset för Zenith Energy på en diversifierad portfölj av tillgångar och katalysatorer: en växande solenergipipeline, befintlig elproduktion och en långsiktig uranoption. Frågan är om marknaden kommer att se Zenith som ett mikrobolag med hög risk, eller som en bredare europeisk energispecialist med flera värdedrivare





