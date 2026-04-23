Zenith Energy: Juridiska strider och solenergi satsning formar framtiden

Zenith Energy kämpar med en juridisk process gällande oljetillgångar samtidigt som de investerar kraftigt i solenergi i Italien och utforskar möjligheter inom uran. Bolaget rapporterar en växande solenergipipeline och befintlig elproduktion från naturgas.

Zenith Energy befinner sig i en komplex situation präglad av både juridiska utmaningar och spännande utvecklingsmöjligheter. Företaget är involverat i en långvarig juridisk process vid Internationella skiljedomsinstitutet ICSID, där de kräver ersättning för förlorade oljetillgångar och intäkter.

Denna process, som kulminerar i en slutlig förhandling i april 2026, rör ett belopp på cirka 573 miljoner dollar, plus ytterligare 120 miljoner dollar i en separat ICC-process. Trots denna juridiska strid har Zenith Energy parallellt satsat stort på förnybar energi, specifikt solenergi i Italien. Under de senaste åren har bolaget byggt upp en imponerande portfölj av solenergiprojekt, och den 31 mars 2026 uppgick den totala utvecklingskapaciteten till 173,5 MWp, värderad till 54,7 miljoner euro av en oberoende part.

Zenith planerar att realisera delar av denna investering genom att sälja 50 MWp av solenergiprojekten före mars 2027 för omkring 41 miljoner euro, samtidigt som de behåller minst 123,5 MWp för fortsatt utveckling och produktion. Övergången från planering till genomförande är nu i full gång. Byggstart för ett 7 MWp-projekt i Puglia förväntas i början av juli 2026, med säkrad nätanslutning och finansiering som täcker 85 procent av kostnaderna.

Detta projekt beräknas producera cirka 11,2 GWh el per år och generera bruttointäkter på omkring 14,8 miljoner euro under de första tio åren. Utöver solenergiprojekten fortsätter Zenith att producera el från naturgas vid Torrente Cigno-koncessionen i Italien, med en genomsnittlig månadsproduktion på cirka 1 000 MWh under januari och februari 2026, vilket förväntas generera bruttointäkter på cirka 370 000 euro under första kvartalet. Zenith Energy har även framåtblickande strategiska intressen inom uran.

Bolagets italienska dotterbolag har fått godkännande för prospekteringstillstånd för uranfyndigheterna Val Vedello och Novazza i Lombardiet, vilka anses vara Italiens största uranfyndigheter. Det sista steget är nu processen för miljökonsekvensbedömning. Även om uran inte är företagets primära fokus för närvarande, ser VD Andrea Cattaneo det som en värdefull strategisk resurs, särskilt i ljuset av den rådande energikrisen. Investeringscaset för Zenith bygger alltså på en diversifierad portfölj bestående av solenergi, befintlig elproduktion och potentialen inom uran.

Frågan är om marknaden kommer att betrakta Zenith som ett riskfyllt mikrobolag eller som en bredare europeisk energispecialist med flera potentiella värdedrivare. Bolagets nuvarande börsvärde uppgår redan till 700 miljoner SEK.





Zenith Energy Solenergi Uran Juridik Investering Italien Energikris

