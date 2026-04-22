Zenith Energy Navigerar Juridiska Utmaningar och Satsar på Förnybar Energi

Zenith Energy är inblandat i en skiljedomsprocess samtidigt som bolaget expanderar sin solenergiproduktion i Italien och utforskar uranfyndigheter. Bolaget kräver över 573 miljoner dollar i ersättning och har en solenergipipeline på 173,5 MWp.

Zenith Energy befinner sig i en komplex juridisk situation samtidigt som bolaget aktivt diversifierar sin energiproduktion och utforskar nya strategiska möjligheter. En central del av denna situation är en pågående skiljedomsprocess vid det internationella skiljedomsinstitutet ICSID, där Zenith kräver ersättning för förlorade oljetillgångar och intäkter.

Det totala beloppet som krävs uppgår till cirka 573 miljoner dollar, utöver ytterligare 120 miljoner dollar i en separat ICC-process. Den slutliga förhandlingen i ICSID-processen är planerad att inledas i april 2026, vilket innebär en långsiktig osäkerhet för bolaget. Trots denna juridiska utmaning har Zenith Energy fokuserat på att bygga upp en betydande portfölj av solenergiprojekt i Italien. Denna satsning representerar en strategisk omställning mot förnybar energi och en minskad beroende av fossila bränslen.

Under de senaste åren har Zenith etablerat en snabbt expanderande plattform för utveckling av solenergi i Italien. Per den 31 mars 2026 uppgick den totala kapaciteten i bolagets italienska solenergiprojekt till 173,5 MWp (megawatt peak). En oberoende värdering har fastställt portföljens värde till 54,7 miljoner euro. Zenith planerar att sälja 50 MWp av dessa tillgångar före mars 2027 för en beräknad summa av 41 miljoner euro.

Detta skulle frigöra kapital för fortsatt utveckling av de återstående 123,5 MWp, som bolaget avser att ta i produktion. Övergången från planering till genomförande av dessa projekt är nu i full gång. Byggstart för en portfölj på 7 MWp i regionen Puglia förväntas ske i början av juli 2026, med säkrad nätanslutning och finansiering som täcker 85 procent av kostnaderna för markförvärv och konstruktion.

Denna portfölj beräknas generera cirka 11,2 GWh (gigawattimmar) el per år och generera bruttointäkter på omkring 14,8 miljoner euro under de första tio åren. Zenith har redan en befintlig energiverksamhet i Italien, med elproduktion från naturgas vid Torrente Cigno-koncessionen. Under januari och februari 2026 låg den genomsnittliga månadsproduktionen på cirka 1 000 MWh, och bruttointäkterna för första kvartalet förväntas uppgå till cirka 370 000 euro. Utöver solenergi och naturgas utforskar Zenith även möjligheter inom uran.

Bolagets italienska dotterbolag har erhållit godkännande för prospekteringstillstånd för uranfyndigheterna Val Vedello och Novazza i Lombardiet, vilka beskrivs som Italiens två största uranfyndigheter. Det sista steget i processen är miljökonsekvensbedömningen. Även om uran inte är bolagets primära fokus för närvarande, ser Andrea Cattaneo, Zenith Energys VD och president, det som en strategisk tillgång, särskilt i ljuset av den rådande energikrisen och det ökande behovet av kärnkraft.

Sammantaget bygger investeringscaset för Zenith Energy på en diversifierad portfölj som inkluderar en växande solenergipipeline, befintlig elproduktion och en långsiktig uranoption. En central fråga är hur marknaden kommer att värdera Zenith framöver. Kommer bolaget att fortsätta betraktas som ett mikrobolag med hög risk, eller kommer det att ses som en bredare europeisk energispecialist med flera potentiella värdedrivare? Zenith Energys börsvärde är för närvarande 700 miljoner SEK, vilket indikerar en viss osäkerhet kring bolagets framtida utveckling och potential





