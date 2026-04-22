Zenith Energy ställer om: Från rättsliga tvister till solenergi och uran

Zenith Energy navigerar mellan miljardkrav i internationella skiljedomar och en offensiv satsning på solenergi i Italien. Med en växande pipeline och strategiska uranfyndigheter i sikte omvärderas nu bolagets roll som europeisk energispecialist.

Zenith Energy befinner sig just nu i en intensiv fas av strategisk omställning där bolaget navigerar mellan komplexa juridiska tvister och en kraftig expansion inom förnybar energi. Bolaget är för närvarande involverat i en omfattande juridisk process vid det internationella skiljedomsinstitutet ICSID, där man kräver ersättning för förlorade oljetillgångar och uteblivna intäkter. Den slutliga förhandlingen är planerad att inledas i april 2026, och de ekonomiska insatserna är betydande.

Zenith yrkar på totalt cirka 573 miljoner dollar, kompletterat med ytterligare 120 miljoner dollar i en parallell ICC-process. Dessa rättsliga tvister utgör en central del av bolagets historia och framtida finansiella potential, men de överskuggas alltmer av den operativa utvecklingen i Italien. Samtidigt som de juridiska processerna löper på, har Zenith Energy, under ledning av vd Andrea Cattaneo, framgångsrikt byggt upp en snabbt växande portfölj av solenergiprojekt. Vid utgången av mars 2026 kunde bolaget rapportera att deras italienska pipeline för solenergi uppgick till imponerande 173,5 MWp. En oberoende värdering har fastställt att portföljens värde uppgår till cirka 54,7 miljoner euro. Strategin framåt är tydlig; bolaget avser att avyttra 50 MWp av dessa tillgångar före mars 2027 till ett beräknat värde av 41 miljoner euro, samtidigt som man behåller minst 123,5 MWp för egen vidareutveckling till fullskalig elproduktion. Ett konkret exempel på framstegen är den planerade byggstarten i Puglia för ett 7 MWp-projekt som förväntas dra igång i juli 2026. Med säkrad nätanslutning och en finansieringslösning som täcker 85 procent av kostnaderna för både mark och uppförande, visar Zenith att projekten nu går från skissbordet till faktiskt genomförande. För Puglia-projektet förutspås en produktion på 11,2 GWh per år, vilket under de första tio åren förväntas generera omkring 14,8 miljoner euro i bruttointäkter. Utöver de nya solenergiprojekten upprätthåller Zenith Energy en stabil drift genom sin befintliga produktion av el från naturgas vid Torrente Cigno-koncessionen. Under årets inledande månader har denna anläggning levererat cirka 1 000 MWh per månad, vilket ger ett stadigt kassaflöde och visar på bolagets förmåga att förvalta operativa tillgångar. Som en ytterligare strategisk sträng på sin lyra har bolaget även siktet inställt på framtiden inom uranutvinning. De italienska dotterbolagen har erhållit godkännande för prospekteringstillstånd gällande de betydande uranfyndigheterna Val Vedello och Novazza i Lombardiet. Även om miljökonsekvensbeskrivningen (VIA) fortfarande återstår, ser ledningen detta som en långsiktig tillgång med potential att bli en viktig strategisk resurs. Andrea Cattaneo betonar att även om uran inte är huvudfokus idag, så ger det bolaget en unik exponering mot råvarumarknaden. Investeringscaset för Zenith Energy vilar därmed på en trefaldig grund: en snabbt växande solenergipipeline, en bevisad förmåga till elproduktion och ett strategiskt tillval i form av uran. Marknaden ställs nu inför frågan om huruvida Zenith ska värderas som ett högrisk-mikrobolag eller som en diversifierad europeisk energispelare med omfattande framtida värdedrivare





