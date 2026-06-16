Zlatan skapar kaos i amerikansk VM-tv - fångar många med sin överlägsenhet

Zlatan Ibrahimović har som expert för Fox Sports under VM i Qatar visat sig vara en mästarte underhållningsmaskin genom sina skarpa repliker och konfrontationer med kollegor som Alexi Lalas. Hans nuvarande landslagskollegor i Sverige har reagerat med både beundran och distans.

Den svenska fotbollslegendaren Zlatan Ibrahimović har under VM i Qatar gett sig in på en helt ny arena som TV-expert för den amerikanska sändaren Fox Sport s.

Från första dagen har hans närvaro varit omdiskuterad och hänsynslöst skämtsam, vilket gett upphov till flera minnesvärda moment som spridits vida på sociala medier. Under en av de första sändningarna uppstod en direkt konfrontation mellan Zlatan och den amerikanska landslagslegendaren Alexi Lalas. Lalas påstod att Erling Haaland, den norska stjärnan, kan bli större än Zlatan om han framgångsrikt deltar i VM.

Zlatan svarade med att reducera Haaland till endimensionell och avfärdade sedan Lalas med en dödande retorisk knep: han citerade en påstådd intervju där Haalands dröm var att röra bollen två gånger och göra två mål, medan Zlatans egna drömmar handlade om att röra bollen två gånger och göra tre mål. Detta uttalandet, fullt av självklar överlägsenhet, blev ett virus på internet och etablerade en ton som skulle upprepas i flera andra sammanhang.

Efter detta blev Zlatan en fixed del av Fox Sports VM-täckning. I programmet "After hours" med programledaren James Corden genomfördes en satirisk lögndetektor-test där Zlatan fick besvara en serie frågor om sina åsikter och påståenden. Bland annat om han anser sig vara en bättre spelare än Thierry Henry, vilket han med sin karakteristiska självförsäkring gav ett bejakat svar. I en annan direktsändning driver Zlatan oauförsiktigt med Alexi Lalas, som konsekvent kallar för "Alexis" i ett försök att underminera hans status.

I ett specifikt tillfälle säger Zlatan: "Till och med du har blivit en stjärna nu när du sitter bredvid mig," en replik som både hyllar och förringar LalasExpertis. Det är en dynamik som bygger på en blandning av respekt och ren接受的skämtning, där Zlatan positionerar sig som den oomtvistade superstjärnan även i en främmande kontext. Tillbaka i Sverige har Zlatans inhopp i amerikansk TV väckt stor uppmärksamhet bland hans tidigare landslagskollegor.

Under en pressträff ställdes frågor till landslagschefen Kim Källström om spelarens genomslagskraft i den amerikanska medievärlden. Källström besvarade det med en blandning av beundran och realistisk distans. Han påpekade att det går "jädrigt fort" och att Zlatan är en magnet för reklam vilket kan göra det svårt att hålla fokus på faktiskt fotbollsinnehåll i sändningarna. Han beskrev stämningen i studion som "skönt" med en "rolig blandning av personligheter" men var försiktig med att bedöma den faktiska sakliga kvaliteten.

Källström avfärdade dock frågan för att jämföra Zlatan med Haaland som en icke-fråga, vilket indikerar en gemensam uppfattning bland de ininvigda om Zlatans unika position. Även en annan tidigare landslagshjälte, Olof Mellberg, som nu arbetar som expert för SVT i Qatar, kommenterade händelserna. Mellberg påstår inte ha sett sändningarna själv men reagerar med förvåning och gillande när han informeras om Zlatans framgångar och utmaningar. Han uttrycker tydlig favör för Zlatan: "Det är Zlatan.

För mig alltid.

" Han reflekterar över deras tid tillsammans i landslagets och beskriver ett nära förhållande. När det gäller Haaland är Mellbergs bedömning mer balanserad. Han erkänner Haalands status som en av världens bästa forwarder, men påpekar hans ungdom (snart 26 år) och framtida potential. Mellberg tror också att Norge har ett mycket starkt lag med en god balans mellan fysiska spelare och tekniska spetsar, vilket kan leda till ett gott VM-resultat.

Zlatan Ibrahimovićs nya roll som en global TV-personlighet visar på hans exceptionella förmåga att transcender traditionella idrottsgränser. Hans kombination av spottande självförtroende, skärpt retorik och underhållningsvärde har gett honom en plats i den amerikanska mediefjäriljen där han inte bara analyserar fotboll utan också skapar spektakel. Samtidigt är reaktionerna från hans svenska kollegor ett minnesvärt tecken på den respekt hans karriär och personlighet fortfarande innebär, även om de ibland förblir försvarslösa inför hans egna poänger.

Det är en historia om en evigt granskande ikon som fortsätter att nå nya publika, oavsett om de gillar hans metod eller inte





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