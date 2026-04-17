Zlatans oväntade gåva och den saknade tangentbordsalfabetet

En anekdot från John Guidettis podcast avslöjar Zlatan Ibrahimovics unika sätt att hantera pandemins isolering och en anmärkningsvärd present till lagkamraten Albin Ekdal.

Året var 2021, en tid präglad av den globala pandemin där spelare uppmanades till strikt isolering för att minska smittspridning. Mitt i denna världsomspännande kris återvände Zlatan Ibrahimović till det svenska landslaget efter nästan fem års uppehåll, en comeback som redan i sig var anmärkningsvärd.

Men vad som verkligen sticker ut är en anekdot som nu delats och som ger en inblick i Zlatans karaktäristiska personlighet och hans sätt att hantera tristessen som uppstod under den påtvingade ensamheten. Enligt vad som berättats i premiäravsnittet av John Guidettis podcast, Alla andra kan gå hem, där Albin Ekdal gästade, var det just uttråkningen som drev Zlatan till oväntade handlingar. Ekdal beskriver en situation där Zlatan, tydligt rastlös, uppenbarade sig klädd endast i kalsonger, kastade sig på sängen och uttryckte sin frustration över att ha tråkigt. Han bad om serietips, en enkel önskan som dock ledde till något betydligt mer uppseendeväckande. Det som gjorde denna händelse särskilt minnesvärd var inte bara Zlatans frispråkighet och avslappnade uppträdande i ett annars professionellt sammanhang, utan framför allt vad som följde. Som en gest för att lindra Ekdals eventuella tristess, eller kanske som en del av sin egen lösning på sin egen rastlöshet, gav Zlatan bort en helt ny och inplastad MacBook Pro till honom. När Ekdal frågade varför han inte behöll datorn själv, kom Zlatans förklaring att den saknade de svenska bokstäverna Å, Ä och Ö på tangentbordet. Datorn hade inköpts i Italien, och därmed hade dessa karaktärer utelämnats. Även om det tekniskt sett är fullt möjligt att producera alla svenska vokaler även på ett italienskt tangentbord genom olika tangentkombinationer, verkar Zlatan Ibrahimović inte ha haft något intresse av sådana tekniska finesser. Hans prioritet var uppenbarligen inte att optimera tangentbordets funktionalitet för svensk skrift, utan snarare att använda det som ett verktyg för att eventuellt underlätta för sin lagkamrat eller som ett sätt att bli av med en påmindelse om sin italienska inköpsresa. Ekdal, som vid tillfället tillhörde Sampdoria, försökte senare betala för presenten genom att erbjuda Zlatan 1200 euro, men detta avböjdes bestämt av Ibrahimović, vilket ytterligare understryker hans okonventionella generositet och ovilja att ta emot ersättning för en impulsiv gåva. Denna anekdot ger en fascinerande inblick i en annan sida av Zlatan Ibrahimović, en sida som kanske inte alltid syns i det offentliga rampljuset. Bortom den skoningslösa konkurrensen och den ikoniska spelstilen framträder en individ som hanterar sin isolering på ett personligt sätt och som kan vara generös på ett oväntat och humoristiskt vis. Händelsen med datorn och dess bristfälliga tangentbord blir ett levande exempel på hur karaktärer, både på och utanför fotbollsplanen, kan ha unika och ibland till och med komiska drag. Zlatans rekord som äldsta svenska landslagsspelare, 41 år, 5 månader och 21 dagar vid sin sista landskamp mot Belgien 2023, framhäver ytterligare hans långa och framgångsrika karriär, en karriär som verkar ha varit fylld av lika många minnesvärda ögonblick utanför som innanför planen. Dessa små, personliga berättelser bidrar till myten kring Zlatan och ger en mänskligare och mer relaterbar bild av en av Sveriges största idrottsmän genom tiderna, och visar att även under pandemins dystra skugga kunde det finnas utrymme för både humor och generositet





